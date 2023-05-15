Mel Gibson yönetmenliğe geri dönüyor

Başrolünde Mark Wahlberg'in yer alacağı filmde ünlü ismin pilot karakterini canlandıracağı tahmin ediliyor. "Flight Risk"in oyuncu kadrosu ise henüz netleşmedi.



Öte yandan Mel Gibson ile Mark Wahlberg, daha önce "Babalar Savaşıyor" serisinde birlikte rol almıştı.