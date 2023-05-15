Mel Gibson yönetmenliğe geri dönüyor

"Mad Max", "Cehennem Silahı", "Cesur Yürek" gibi filmleriyle tanınan Oscar'lı oyuncu Mel Gibson, uzun bir aradan sonra yönetmenliğe geri dönüyor.
Son olarak "Hacksaw Ridge"in yönetmen koltuğunda oturan Mel Gibson, 7 yıl sonra "Flight Risk" adlı filmi yönetecek.
Senaryosu Jared Rosenberg tarafından kaleme alınan "Flight Risk", küçük bir uçakla Alaska'nın vahşi doğası boyunca bir kaçağı taşıyan bir Hava Mareşalini'nin yaşadıklarını anlatacak.
Başrolünde Mark Wahlberg'in yer alacağı filmde ünlü ismin pilot karakterini canlandıracağı tahmin ediliyor. "Flight Risk"in oyuncu kadrosu ise henüz netleşmedi.
Öte yandan Mel Gibson ile Mark Wahlberg, daha önce "Babalar Savaşıyor" serisinde birlikte rol almıştı.