Mel Gibson'a yeniden silah ruhsatı verildi

İki Oscar ödüllü oyuncu Mel Gibson'a silah ruhsatı tekrar verildi. Başkanlık seçimleri öncesinde Donald Trump'a desteğini açıklayan oyuncu, 2011'de aile içi şiddetten hüküm giymişti.



The New York Times'ın haberine göre, Gibson eyalet yasalarına bağlı olarak tekrar silah sahibi olabilir. Oyuncuya ruhsatının geri verilmesi, bazı kesimlerin tepkisine yol açtı.

Oyuncu, geçtiğimiz Ocak ayında Başkan Trump tarafından Jon Voight ve Sylvester Stallone ile birlikte "Hollywood Özel Temsilcileri" olarak atanmıştı.



Tutku: Hz. İsa'nın Çilesi (The Passion of The Christ) filminin devamı için çalışmalara başlayan aktör, daha önce de tartışmalı eylemleriyle gündem olmuştu.