Mel Gibson'ın yeni projesi yolda

2004 tarihli The Passion of the Christ filminin devamı geliyor. Deadline'ın haberine göre, The Resurrection of the Christ adını taşıyacak olan filmin yapımcılığını Lionsgate şirketi üstlenecek. Film çekimlerinin yaz aylarında başlayacağı belirtildi.



Dünya çapında 612 milyon dolara yakın bir hasılat elde eden filmde Jim Caviezel başrolü üstlenmişti. Senaryosunu Mel Gibson ile Benedict Fitzgerald'ın kaleme aldığı filmde Maia Morgenstern ve Christo Jivkov gibi isimler rol aldı.



Film, En iyi Görüntü Yönetimi, En İyi Orijinal Müzik ve En İyi Makyaj dallarında Oscar'a aday gösterilmişti.