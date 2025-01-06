Melania Trump belgeseli geliyor

ABD'nin First Lady'si Melania Trump 'ın belgeseli çekiliyor. Amazon'un yapımcılığını üstlendiği belgeselin yönetmen koltuğunda ise Brett Ratner oturacak. Trump aynı zamanda belgeselin yapımcıları arasında yer alacak. First Lady'nin yaşamının perde arkasına "eşi benzeri görülmemiş" bir bakış sunacak olan belgesel hem sinemalarda hem de dijital platformda izleyiciyle buluşacak.

2017'den beri herhangi bir Hollywood projesinde yer almayan yönetmen Ratner, altı kadın tarafından cinsel tacizle suçlanmıştı. Daha sonra eski bir asistanı tarafından tecavüzle suçlanan Ratner, hakkındaki tüm iddiaları reddetti.

55 yaşındaki Brett Ratner, Bitirim İkili serisi, X-Men: Son Direniş, Kızıl Ejder ve Herkül: Özgürlük Savaşçısı gibi yapımlarla tanınıyor.