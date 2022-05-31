Melek Mosso, Funda Arar ve Derya Uluğ yerine Niran Ünsal, Işın Karaca, Seda Sayan ve Altay

Isparta Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Uluslararası Gül Festivali'nde sahne alacak olan Melek Mosso'nun konserinin iptalinin ardından festival kapsamında sahne alacak olan Funda Arar ve Derya Uluğ da konsere çıkmayacaklarını açıkladı.

Gelişmelerin ardından festival programında ünlü şarkıcıların yerine sahne alacak isimler ise belli oldu.



Isparta Gül Festivali'nde Melek Mosso, Funda Arar ve Derya Uluğ'un yerlerine Niran Ünsal, Işın Karaca, Seda Sayan ve Altay konser verecek.