Melek Mosso, Funda Arar ve Derya Uluğ yerine Niran Ünsal, Işın Karaca, Seda Sayan ve Altay

Isparta Belediyesi; Melek Mosso krizinin ardından Funda Arar ve Derya Uluğ'un da sahne almak istememesi sonrası konser verecek yeni isimleri açıkladı. Yapılan duyuruya göre Niran Ünsal, Işın Karaca, Seda Sayan ve Altay sahne alacak.

Melek Mosso, Funda Arar ve Derya Uluğ yerine Niran Ünsal, Işın Karaca, Seda Sayan ve Altay

Haberler 31.05.2022 - 11:54

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Konseri iptal edilen şarkıcı Melek Mosso'dan açıklama: Bugün olmazsa yarın sarılacak kalplerimiz

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Isparta Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Uluslararası Gül Festivali'nde sahne alacak olan Melek Mosso'nun konserinin iptalinin ardından festival kapsamında sahne alacak olan Funda Arar ve Derya Uluğ da konsere çıkmayacaklarını açıkladı.

Gelişmelerin ardından festival programında ünlü şarkıcıların yerine sahne alacak isimler ise belli oldu.

Isparta Gül Festivali'nde Melek Mosso, Funda Arar ve Derya Uluğ'un yerlerine Niran Ünsal, Işın Karaca, Seda Sayan ve Altay konser verecek.

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