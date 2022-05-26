Melek Mosso konserine iptal kararı

Şarkıcı Melek Mosso'nun 3 Haziran'da Isparta'da konser vereceği duyurulmuştu. Kentteki Isparta Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı da "inanç ve geleneklere" uymadığı gerekçesiyle bir açıklama yayınlamış, konsere tepki göstermişti.



Gelişmelerin ardından daha önce afişlerde yer verilen sanatçının son paylaşımlardan çıkarıldığı görüldü. Konserin festival programından sivil toplum kuruluşunun açıklaması nedeniyle çıkarıldığı iddiası tepkilere neden oldu.



İptalin ardından dernek, yeni bir açıklama yaparak Isparta Belediyesi'ne teşekkür etti.