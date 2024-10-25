Melek Zeynep Bulut, Duo eseriyle Londra Tasarım Festivali'nde

Mimar ve sanatçı Melek Zeynep Bulut'un yeni çalışması, festival kapsamında 28 Ekim - 3 Kasım'da Londra'nın Greenwich ilçesinde yer alan Painted Hall'de sergilenecek.



Çalışma ayrıca festivalin "Dönüm Noktası Projeleri" arasında bulunuyor.



Sanatçının kısa sürede iki uluslararası ödül alan ve çok ses getiren "Açık Anıtlar" serisinin bir parçası niteliğindeki "Duo", düalite kavramını yenilikçi bir bakış açısıyla ele alıyor. Yaratıcı yetenekleri şehrin simge yapılarıyla buluşturan Londra Tasarım Festivali ise yüzbinlerce ziyaretçiyi ve onlarca ülkeyi ağırlayan, dünyanın en önde gelen tasarı