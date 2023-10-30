Melek Zeynep Bulut'un ödüllü eseri "Açık Yapıt" Türkiye’de sergilenmeye başladı

Açık Yapıt, Haziran 2023’te Londra Bienali’nde tarihi Somerset House’un avlusunda sergilenmesinin ardından 47 ülke ve 22 üniversite arasından seçilerek “Public Award”ı kazanmıştı. Bu teatral anıt, çeşitli çağdaş sanat otoriteleri tarafından “Son Anıt” olarak yorumlanarak sergilendiği ilk günden uluslararası basında önemli bir yer edindi.

Tüm anıt ve temsillerine nazik bir soru işareti olan bu kent yerleştirmesi, sergi boyunca bir manifesto olarak değerlendirildi ve bu sergilemenin hemen ardından Londra Tasarım Festivali 20. Yıl Özel Seçkisi’ne davet edilerek; tarihi Thames Nehri üzerinde, Londra Silueti’nde bu kez "asılı bir anıt" olarak sergilendi, kürasyonunu "yer, aidiyet temaları üzerine bir düşünce" olarak belirledi. Bu sergileme ile de Mayor of London, Victoria&Albert Müzesi gibi değerli oluşumların jüriliğinde hazırlanan son 20 Yılın En Etkili İşleri‘nin listelendiği The Red Book'ta (Kırmızı Kitap) yer alan 30 eserden biri oldu.

