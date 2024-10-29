Melek Zeynep Bulut'un yeni eseri "Duo" Londra'da

Mimar ve sanatçı Melek Zeynep Bulut'un "Duo" adlı eseri, Londra Tasarım Festivali'nin son projesi olarak sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Eserin, Londra'nın Greenwich bölgesindeki Eski Kraliyet Deniz Harp Okulu'nun Painted Hall adlı salonunda yapılan açılışına, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ve Londra Tasarım Festivali Direktörü Ben Evans'ın yanı sarı çok sayıda ziyaretçi ve sanatsever katıldı.

Festival Direktörü Evans da Duo'nun, festival kapsamında açılışı yapılan son proje olduğunu aktardı. Evans, Londra'nın ikonik mekanlarından Painted Hall'un ilk kez festivale ev sahipliği yaptığını vurgulayarak, Duo'nun bu mekan için ideal bir eser olduğunu söyledi.



Eseriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bulut, Duo'nun "Açık Anıtlar" adlı bir serinin parçası olduğunu dile getirerek, "Bu seride temel mimari öğeleri bir obje gibi ele alarak günlük yaşama dahil ediyor ve bir takım tiyatral alanlar oluşturuyoruz." ifadesini kullandı.

Bulut, Duo'nun, ikilik kavramını birleştirmeye götüren, madde ve anlam birlikteliğini ele alan bir tonoz olduğunu da kaydederek, eserde 7 bin el yapımı sensörlü küp bulunduğunu anlattı. Painted Hall içinde yer alan Duo'nun "mekan içinde ikinci bir mekan" olarak ziyaretçilerin karşısına çıktığını aktaran Bulut, "Çok ikonik bir salon olan Painted Hall'un yani 'Boyalı Salon'un içindeyiz. Buradaki klasik öğelerle güncel öğelerin birlikteliği de ikiliği besliyor." dedi.



Bulut, Türk güncel sanat ve klasik sanat eserlerini dünyaya anlatmanın önemli olduğuna işaret ederek, "Bizim kültürel olarak ve felsefe olarak çok ciddi bir sanat altyapımız var. Bütün bunları güncel dünya diline uyarlamak ve dünyadaki organizasyonlarda sergilemek çok kıymetli ve değerli." diye konuştu.

