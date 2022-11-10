"Nasır", "Pusulam Rüzgar" ve "Öpmem Lazım" gibi parçaları seslendiren ünlü şarkıcı Melike Şahin, Avrupa Turnesi’ne çıkmaya hazırlanıyor. Şarkıcı aralarında iki sold-out Harbiye Açıkhava Tiyatrosu konserinin ve Avrupa'nın en prestijli festivallerinden biri olan Roskilde’deki unutulmaz performansın da bulunduğu bol konserli yoğun bir yaz sezonunun ardından, geçtiğimiz ay Gazapizm ile stüdyoya girmiş ve ikilinin, dinlenme rekorları kıran düeti “Olur Mu?” yayınlamıştı.



Melike Şahin şimdi de, önümüzdeki haftalarda çıkacağı Avrupa turnesiyle, 2022’yi Avrupa’daki dinleyicileriyle bir araya gelerek kapatmaya hazırlanıyor. Sanatçı, 17 Kasım’da Norveç’te vereceği konserin ardından, İngiltere, Hollanda ve Almanya’da sahne alacak.