Melike Şahin'den yeni şarkı: Pençe

Büyük beğeni toplayan ilk albümü "Merhem" ve hemen ardından paylaştığı düet ve canlı konser albümleriyle ilgi gören Melike Şahin, iki yıl aradan sonra ilk defa bir single çıktı.



Yeni şarkısı "Pençe"nin sözleri, Şahin'in kaleminden. Sanatçının, aynı zamanda orkestrasında da beraber çalıştığı müzisyen Zafer Tunç Resuloğlu ile beraber besteledikleri eserin prodüktör koltuğunda da Resuloğlu oturuyor. Şarkının yardımcı prodüktörü ise, Melike Şahin’in "Nasır" ve "Hepsi Geçti" gibi çok sevilen şarkılarında da beraber çalıştığı Sabi Saltiel.



Sanatçı, aynı zamanda, uzun bir aranın ardından Pençe'nin klibi için kamera karşısına geçti. Nazlı Elif Durlu'nun yönettiği klipte, Şahin'e Hakan Emre Ünal eşlik etti.



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