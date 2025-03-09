Melisa Şenolsun yeni bir aşka mı yelken açtı?

Atiye, Tatlı Küçük Yalancılar, Dünya Varmış ve Kiralık Aşk gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Melisa Şenolsu n aşk hayatına dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Muhabir Online'ın haberine 28 yaşındaki oyuncu, oyuncu Nik Xhelilaj ile Cihangir'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Xhelilaj, 2010 yılında The Albanian filmindeki rolüyle Uluslararası Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Oyuncu Ödülü'nü kazanmıştı. Yeni projeleri hakkında konuşan Şenolsun ”Yeni bir projeye başlıyorum hatta bugün toplantısı yapıldı hayırlı olsun diyorum, daha tam netleşmediği için burada söyleyemiyorum ” dedi.

"HER AN HER YERDE OLABİLİR"

Muhabirlerin "Hayatınızda aşk var mı?" sorusuna ise oyuncu "Yok. Her an her yerde olabilir, şu an için yok ama" yanıtını verdi.

Bir ilişkide beklentileri sorulan oyuncu "Hiç maddelerim yok. Tamamen gönlümden geçen. Öyle verebileceğim spesifik kurallarım ya da cevaplarım yok" ifadelerini kullandı.