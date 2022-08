Meltem Cumbul The Actors Studio'ya üye oldu

Gönül Yarası, Yılan Hikayesi ve Labirent gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Meltem Cumbul, uzun zamandır New York'ta olduğunu ve The Actors Studio'nun ömür boyu üyelik seçmelerini kazandığını belirtti. New York'ta kalmaya devam edeceğini söyleyen 52 yaşındaki oyuncu, "Artık çalışmalarıma bir süre orada devam edeceğim" açıklamasında bulundu.

The Actors Studio, New York'ta oyuncular, tiyatro yönetmenleri ve oyun yazarlarını bir araya getiren bir üyelik organizasyonudur.