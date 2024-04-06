Merakla beklenen filmlerin vizyon tarihi ertelendi

Disney, yeni filmlerinin vizyon tarihlerini açıkladı. Bazı yapımlar beklenenden daha ileri bir tarihte izleyiciyle buluşacak.

Merakla beklenen filmlerin vizyon tarihi ertelendi

Disney, bazı yapımlarının vizyon tarihini erteledi. 2016 yılında vizyona giren animasyon filmi Moana'nın live-action versiyonu, 2025 yılında vizyona girecekti. Filmin yeni vizyon tarihi 10 Temmuz 2026 olarak açıklandı.

Yeni filmi The Mandalorian & Grogu ve Toy Story 5 de 2026 yılında vizyona girecek.

Merakla beklenen filmlerin vizyon tarihi ertelendi - 1

The Mandalorian and Grogu, 22 Mayıs 2026'ta izleyiciyle buluşacak. Toy Story'nin yeni filmi 19 Haziran 2026'da vizyona girecek.

Tron: Legacy (2010) filminin devamı niteliğindeki Tron: Ares filmi ise 10 Ekim 2025'te sinemalarda.

Merakla beklenen filmlerin vizyon tarihi ertelendi - 2 Tron: Ares

Rami Malek ve Rachel Brosnahan'ın başrollerini paylaştığı The Amateur, 11 Nisan 2025'te vizyona girecek.

Amy Adams'ın başrolünü üstlendiği Nightbitch ise bu yıl 6 Aralık'ta izleyiciyle buluşacak.

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