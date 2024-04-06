Merakla beklenen filmlerin vizyon tarihi ertelendi

Disney, bazı yapımlarının vizyon tarihini erteledi. 2016 yılında vizyona giren animasyon filmi Moana'nın live-action versiyonu, 2025 yılında vizyona girecekti. Filmin yeni vizyon tarihi 10 Temmuz 2026 olarak açıklandı.
Yeni Star Wars filmi The Mandalorian & Grogu ve Toy Story 5 de 2026 yılında vizyona girecek.
The Mandalorian and Grogu, 22 Mayıs 2026'ta izleyiciyle buluşacak. Toy Story'nin yeni filmi 19 Haziran 2026'da vizyona girecek.
Tron: Legacy (2010) filminin devamı niteliğindeki Tron: Ares filmi ise 10 Ekim 2025'te sinemalarda.
Rami Malek ve Rachel Brosnahan'ın başrollerini paylaştığı The Amateur, 11 Nisan 2025'te vizyona girecek.
Amy Adams'ın başrolünü üstlendiği Nightbitch ise bu yıl 6 Aralık'ta izleyiciyle buluşacak.
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