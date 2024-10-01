Merakla beklenen Peaky Blinders filminden ilk kare

Christopher Nolan imzalı "Oppenheimer" filminde Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'a hayat veren Cillian Murhpy, "En İyi Erkek Oyuncu" dalında Altın Küre, BAFTA ve Oscar aldı. Cillian Murhpy kendisine şöhreti getiren Peaky Blinders'daki "Thomas Shelby" rolüne geri dönüyor.

İşte filmden ilk kare...