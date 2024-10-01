Merakla beklenen Peaky Blinders filminden ilk kare
Oppenheimer'daki performansıyla kariyerinin zirvesinde olan ve ilk Oscar'ını kazanan Cillian Murhpy, "Peaky Blinders" filminde başrolü üstlenecek. Filmden ilk kare yayınlandı.
Christopher Nolan imzalı "Oppenheimer" filminde Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'a hayat veren Cillian Murhpy, "En İyi Erkek Oyuncu" dalında Altın Küre, BAFTA ve Oscar aldı. Cillian Murhpy kendisine şöhreti getiren Peaky Blinders'daki "Thomas Shelby" rolüne geri dönüyor.
İşte filmden ilk kare...
Filmde, Murphy'ye Barry Keoghan, Rebecca Ferguson ve Tim Roth gibi isimler eşlik edecek. Murphy'nin, dizinin yaratıcısı Steven Knight'la birlikte sette poz verdiği görüldü.
By order of the Peaky Blinders... Tommy Shelby is back.— Netflix (@netflix) September 30, 2024
Cillian Murphy and Steven Knight are reunited on set as production officially starts on the upcoming Netflix film. pic.twitter.com/qWsQuntzCe
PEAKY BLINDERS DİZİSİ HAKKINDA
Başrollerinde Cillian Murphy, Helen McCrory, Paul Anderson, Annabelle Wallis, Sam Neillve Tom Hardy gibi isimlerin yer aldığı, 2013-2022 yılları arasında yayınlanan dizi; Peaky Blinders adlı suç çetesinin I. Dünya Savaşı'nın hemen sonrasındaki maceralarını konu ediyor.
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