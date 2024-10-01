Merakla beklenen Peaky Blinders filminden ilk kare

Oppenheimer'daki performansıyla kariyerinin zirvesinde olan ve ilk Oscar'ını kazanan Cillian Murhpy, "Peaky Blinders" filminde başrolü üstlenecek. Filmden ilk kare yayınlandı.

Merakla beklenen Peaky Blinders filminden ilk kare

Christopher Nolan imzalı "Oppenheimer" filminde Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'a hayat veren Cillian Murhpy, "En İyi Erkek Oyuncu" dalında Altın Küre, BAFTA ve Oscar aldı.  Cillian Murhpy kendisine şöhreti getiren Peaky Blinders'daki "Thomas Shelby" rolüne geri dönüyor.

İşte filmden ilk kare...

Merakla beklenen Peaky Blinders filminden ilk kare - 1

Filmde, Murphy'ye Barry Keoghan, Rebecca Ferguson ve Tim Roth gibi isimler eşlik edecek. Murphy'nin, dizinin yaratıcısı Steven Knight'la birlikte sette poz verdiği görüldü.

PEAKY BLINDERS DİZİSİ HAKKINDA

Başrollerinde Cillian Murphy, Helen McCrory, Paul Anderson, Annabelle Wallis, Sam Neillve Tom Hardy gibi isimlerin yer aldığı, 2013-2022 yılları arasında yayınlanan dizi; Peaky Blinders adlı suç çetesinin I. Dünya Savaşı'nın hemen sonrasındaki maceralarını konu ediyor.

Tim Roth "Peaky Blinders" filmine dahil oldu

Tim Roth "Peaky Blinders" filmine dahil oldu

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