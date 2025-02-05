Merakla beklenen yeni Fantastik Dörtlü filminden ilk görüntüler yayınlandı

Başrollerini Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach ve Joseph Quinn'in paylaştığı filmden yayınlanan ilk görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Marvel Stüdyoları'nın yeni Fantastik Dörtlü filmi için geri sayım başladı. Merakla beklenen filmden ilk fragman yayınlandı.

Yönetmenliğini Matt Shakman üstleneceği Fantastik Dörtlü'nün senaryosunu Eric Pearson, Josh Friedman, Jeff Kaplan ve Ian Springer kaleme alıyor.

KADRODA KİMLER VAR?



Filmde Reed Richards / Mr. Fantastic rolünde Pedro Pascal, Sue Storm/The Invisible Woman rolünde Vanessa Kirby, Johnny Storm/The Human Torch rolünde Joseph Quinn ve Ben Grimm/The Thing rolünde Ebon Moss-Bachrach yer alacak.