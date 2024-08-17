Merakla beklenen Gözlerini Kırp filmi ne zaman vizyona girecek?

GÖZLERİNİ KIRP FİLMİNİN KONUSU



Teknoloji milyarderi Slater King (Tatum), bağış toplama gecesinde kokteyl garsonu Frida'yla (Ackie) tanıştığında kıvılcımlar havada uçuşur. King, onu özel adasında rüya gibi bir tatilde davet eder. Cennet gibi bir yerde çılgın gecelerle güneşli günler birbirine karışır ve herkes harika vakit geçirir. Kimse bu gezinin bitmesini istemez ama tuhaf şeyler olmaya başlayınca Frida kendi gerçekliğini sorgulamaya başlar. Bu mekânda ters giden bir şeyler vardır. Frida bu partiden sağ çıkmak istiyorsa gerçeği ortaya çıkarmak zorunda kalacaktır.