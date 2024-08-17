Merakla beklenen Gözlerini Kırp filmi ne zaman vizyona girecek?

Teknoloji milyarderi Slater King’in, bağış toplama gecesinde kokteyl garsonu Frida'yla tanışmasıyla yaşanan tuhaf olayları konu alan "Gözlerini Kırp" filmi yakında vizyona girecek. İşte film hakkında merak edilenler...
Filmin kadrosunda BAFTA ödüllü Naomi Ackie, Channing Tatum, Altın Küre ödüllü Christian Slater, Simon Rex, Adria Arjona, Kyle MacLachlan, Oscar ödüllü Geena Davis ve Alia Shawkat yer alıyor.
İLK KEZ YÖNETMEN KOLTUĞUNDA
Başarılı oyuncu Zoë Kravitz'in yönetmenliğini deneyimi olan film, 23 Ağustos’ta vizyonda olacak.
GÖZLERİNİ KIRP FİLMİNİN KONUSU
Teknoloji milyarderi Slater King (Tatum), bağış toplama gecesinde kokteyl garsonu Frida'yla (Ackie) tanıştığında kıvılcımlar havada uçuşur. King, onu özel adasında rüya gibi bir tatilde davet eder. Cennet gibi bir yerde çılgın gecelerle güneşli günler birbirine karışır ve herkes harika vakit geçirir. Kimse bu gezinin bitmesini istemez ama tuhaf şeyler olmaya başlayınca Frida kendi gerçekliğini sorgulamaya başlar. Bu mekânda ters giden bir şeyler vardır. Frida bu partiden sağ çıkmak istiyorsa gerçeği ortaya çıkarmak zorunda kalacaktır.
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