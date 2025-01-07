Mersin Devlet Opera ve Balesi, 11 yıl sonra Fındıkkıran balesini sahneleyecek

Koreograf Göksel Armağan Davran ile Volkan Ersoy tarafından yeniden uyarlanan eser, 11 Ocak Cumartesi saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Eserin dekor ve kostüm tasarımını Hatice Kaptı, ışık tasarımını Tarı Deniz üstlenecek.



Rus besteci Çaykovski'nin "son bale eseri" olarak da bilinen "Fındıkkıran", MDOB sahnesinde 11 yıl sonra kapalı gişeyle izleyici karşısına çıkacak.

SATIŞA SUNULAN BİLETLER 60 DAKİKADA TÜKENDİ



MDOB Başkoreografı Ender Üçdemir, eserin prova çalışmalarının sürdüğünü söyledi. "Fındıkkıran" balesine yoğun ilgi gösterildiğini anlatan Üçdemir, "2025'in ilk temsilini seyircilerimize yeni yıl hediyesi olması için Fındıkkıran olarak planladık. Biletler temsilden 1 ay önce satışa çıktı ve 1 saat içerisinde tükendi. Bu durum bizi çok sevindirdi." dedi.



Eserde "Fındıkkıran"ı canlandıracak Burak Serkan Cebeci de heyecanlı olduklarını belirterek, "Çok yoğun ve zorlu bir çalışma dönemi geçirdik. Bizim için keyifliydi. Umarım bu güzel eseri izleyiciye en güzel şekilde yansıtabiliriz. Bu eserde eşimle birlikte dans edeceğiz. Eşim 'Clara'yı ben de 'Fındıkkıran' rolünü canlandıracağım." diye konuştu.