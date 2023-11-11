Mersin'deki Anemurium Antik Kenti'nde Roma Dönemi kadın heykeli bulundu

Mersin'de, Anemurium Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen kadın heykeline ulaşıldı.

Mersin'deki Anemurium Antik Kenti'nde Roma Dönemi kadın heykeli bulundu

'in Anamur ilçesindeki Anemurium Antik Kenti'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, Selçuk Üniversitesi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Tekocak başkanlığındaki ekip tarafından yürütülen arkeolojik kazılar devam ediyor. 

Koruma ve restorasyon işlemlerinin de yapıldığı antik kentte, "liman hamamı" olarak adlandırılan bölgedeki kazıda Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen kadın heykeli bulundu.

Eser, ilk incelemenin ardından korumaya alındı.

Çalışmaları inceleyen Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir ve Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Tekocak'tan bilgi aldı.

Mersin'deki Anemurium Antik Kenti'nde Roma Dönemi kadın heykeli bulundu - 1

Kazı başkanı Tekocak, Anemurium Antik Kenti'ndeki arkeolojik çalışmaların yıl boyunca sürdüğünü söyledi.

Ortaya çıkarılan heykelin, yaklaşık 1,2 metre uzunluğunda olduğunu belirten Tekocak, "Giyimli kadın heykelinin başı, kolu ve ayakları eksik olduğu için kime ait olduğunu bilmiyoruz. Belki de o dönemde antik kentte yaşayan bir idareci, soylu veya zenginin eşine ya da tanrıçaya ait olabilir" diye konuştu.

Mersin'deki Anemurium Antik Kenti'nde Roma Dönemi kadın heykeli bulundu - 2

Tekocak, bölgenin daha fazla ziyaretçi çekmesi için yoğun şekilde çalıştıklarını sözlerine ekledi.

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