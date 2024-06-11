Mersin'in su üstündeki eseri: Kızkalesi

Vali Pehlivan da Baran ile türkü ve şiir seslendirdi. Daha sonra kentin coğrafi işaret tescilli lezzeti tantuninin tanıtımı için kurulan tezgahın başına geçen Pehlivan, hazırladığı yiyecekleri ziyaretçilere ikram etti.



"MÜZİK İLE TARİHİ BULUŞTURMAYA ÇALIŞTIK"

Pehlivan, gazetecilere, Kızkalesi'nin Mersin'in sembollerinden olduğunu söyledi.



Kentteki 4 eserin UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer aldığını dile getiren Pehlivan, şöyle konuştu:



"Kızkalesi'nde bir yandan müzik ile tarihi bir yandan da gastronomi ile tarihi buluşturmaya çalıştık. Eserlerimize dikkati çekmek, her geçen gün çok daha fazla ziyaretçi ve turist tarafından gezilmesini sağlamak için çeşitli faaliyetler ve tanıtım etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki varlıklarımızın kalıcı listeye alınmasıyla ilgili de gayretlerimiz var."



Pehlivan, Mersin'de antik ve tarihi değeri olan 1642 yapının bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Mersin'imize, hem ülkemizdeki vatandaşlarımızı hem de yurt dışından turistleri davet ediyoruz. Mersin'e gelsinler ve bu sayısız eserleri yakından görsünler, tanısınlar. Denizi, güneşi, plajları ve doğal güzellikleri çok daha fazla turistin gezerek tanımasını istiyoruz."