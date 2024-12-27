"Kuru Otlar Üstüne" filmindeki rolüyle Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Merve Dizdar, İnsanlar Mekanlar Nesneler adlı oyunda rol alacak.



Oyunda Nihal Koldaş, Selçuk Borak, Kerem Arslanoğlu, Bora Akın ve Ferhat Güneş rol alıyor. İbrahim Çiçek’in yönettiği Duncan McMillan’ın People Places and Things adlı ödüllü oyunu İnsanlar Mekanlar Nesneler, 9 Ocak’ta seyirciyle buluşacak.



Birsen Altuntaş'ın haberine göre, sahne ve kostüm tasarımını Ceyda Balaban’ın üstlendiği oyunun ışık tasarımı Yakup Çartık, koreografisi ise Taner Güngör’e ait.

OYUNUN KONUSU



Oyun, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle yaşadığı çöküşün ardından rehabilitasyon sürecine odaklanıyor ve geçmişin yüklerinden kurtulmaya çalışan, korkularının üstüne gidebilen, gerçekle yüzleşebilen ve kendini seven bir sürece adım atan bir insanın hikâyesini tiyatroseverlere etkileyici bir sahnelemeyle anlatacak.



2017 yılında Yutmak oyunuyla Afife Tiyatro Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü alan Dizdar, İnsanlar Mekanlar Nesneler oyununda "Emma" karakterine hayat verecek.