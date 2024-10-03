Merve Dizdar genç kadınlara ilham verecek

Son olarak Star TV'de yayınlanan Ömer dizisinde rol alan Merve Dizdar, UNDP Türkiye öncülüğünde hayata geçirilecek ve genç kadınların sürdürülebilirlik alanında lider olmalarına katkı verecek projede yer alarak genç kadınlara ilham verecek.

Proje, Türkiye’deki üniversitelerin 3. ve 4. sınıflarında okuyan, yeni mezun ya da lisansüstü eğitimlerine devam genç kadınların sürdürülebilirlik alanında etkin rol almalarını sağlamayı amaçlıyor.



Oyuncu, Ekim ayı içerisinde lansmanı yapılarak detayları açıklanacak projenin tanıtım filminde de rol aldı.

