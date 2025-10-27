Merve Özbey Mardin'de konser verdi

Ünlü şarkıcı Merve Özbey, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Mardin Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi.

"Duman" ve "Helal Ettim" şarkılarıyla şöhreti yakalayan Merve Özbey, Kültür Yolu Festivali'nde verdi.

Artuklu Fuar Alanı'nda düzenlenen konserde sahne alan Merve Özbey, hayranlarıyla buluştu.

Sanatçı Özbey konserinde, "Geçsin Yıllar", "Duman", "Yaramızda Kalsın" gibi sevilen şarkılarının yanı sıra rock müzikten arabeske varan geniş repertuvarıyla dinleyicilerinden alkış aldı.

Mardinliler şarkılarına eşlik ettiği Özbey, festivalin son gününde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

İKİ ÇOCUKLU MUTLU EVLİLİK

2020 yılında Kenan Koçak ile dünyaevine giren Özbey'in mutlu evliliği sürüyor. Ünlü şarkıcının Elif Özüm ve Emir adında iki çocuğu bulunuyor.

