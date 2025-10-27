Merve Özbey Mardin'de konser verdi

"Duman" ve "Helal Ettim" şarkılarıyla şöhreti yakalayan Merve Özbey, Mardin Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi.

Sanatçı Özbey konserinde, "Geçsin Yıllar", "Duman", "Yaramızda Kalsın" gibi sevilen şarkılarının yanı sıra rock müzikten arabeske varan geniş repertuvarıyla dinleyicilerinden alkış aldı.



Mardinliler şarkılarına eşlik ettiği Özbey, festivalin son gününde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.