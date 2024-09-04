"Meryem" filmi Türkiye prömiyerini Antalya'da yapacak

Başrollerini Tahmina Rafaella, Ayşad Məmmədov ve Ertoğrul Kamalov'un paylaştığı Türkiye-Azerbaycan ortak yapımı film, festivalin uluslararası yarışma kategorisinde yarışacak.



"Nabat" isimli ilk uzun metraj filmiyle 71. Venedik Film Festivali'nde yarışan ve çeşitli festivallerden ödülle dönen Azerbaycanlı senarist ve yönetmen Musaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yakın bir dostundan dinlediği hikayeden etkilenerek, filmi yapmaya karar verdiğini söyledi.



Musaoğlu, senaryoyu yazmaya başladığı süreçte Suat Köçer'e projede birlikte çalışmayı teklif ettiğini belirterek, "Yapımcı olarak yanımda yer almasının benim için değerli olduğunu ifade ettim. Azerbaycan Kültür Bakanlığından destek aldıktan sonra, Suat'ın ortak yapımcılığında TRT 12 Punto'ya başvurduk ve Uluslararası Ortak Yapım Ödülü aldık." ifadelerini kullandı.



Projeye desteğinden dolayı TRT'ye teşekkür eden Musaoğlu, "Kısa süre içinde çekimlere başladık ve ekiple omuz omuza zor şartlarda filmin çekimlerini tamamladık. Çok kıymetli dostluklar, anılar biriktirdik. Şimdi filmimiz Antalya Film Festivali'nde prömiyer yapacak. Ben ve ekibim hem çok mutlu hem de heyecanlıyız." değerlendirmesinde bulundu.



"BAŞINDAN BERİ SÜRECİN İÇİNDEYİM"



Filimin ortak yapımcısı, sinema yazarı ve yapımcı Suat Köçer ise başından beri Meryem filminin içinde olduğunu aktararak, Antalya'da yarışacak olmasından büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.



Köçer, Meryem'in festivalde yarışan ilk Azerbaycan filmi olduğunu sözlerine ekledi. Uluslararası başarılara imza atan önemli bir yönetmenle çalışmaktan da büyük onur duyduğunu dile getiren Köçer, projenin Türkiye ortaklarından TRT'ye de teşekkür etti.



Filmin kurgusu Umut Sakallıoğlu, sesleri İranlı ses tasarımcısı Alireza Alavian imzası taşıyor. Çekimler, Azerbaycan'da 5 haftada tamamlandı. Uzun yıllar sonra Amerika'dan Bakü'ye dönerek babasını arayan bir genç kızın öyküsünü anlatan filmin konusu şöyle:



"Çocuk yaşta annesiyle Amerika'ya yerleşen Meryem, annesinin ölümünün ardından genç bir kız olarak babasını aramak üzere yıllar sonra Bakü'ye döner. Çeşitli uğraşların ardından babasına ulaşan genç kadın, geçirdiği bir travma sonucu babasının hafızasını kaybettiğini öğrenir. Babası için bir yabancıdan farksız olan Meryem, onunla yeniden iletişim kurmaya karar verir ancak bu hiç de kolay olmayacaktır."