MESAM'dan telif baskınlarına ilişkin açıklama: Gerekirse mahkemeye gideceğiz

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında kurulmuş, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı telif toplamakla görevli kuruluşlar olduklarını söyleyen MESAM Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ergül, konserde sanatçı, saz heyeti, bilet satan ışık ve ses sistemini kuranların bedelini aldığını ancak asıl esere vücut verenlerin hakkını alamadıklarını dile getirdi.



MÜZAKERE SÜRECİNE YANAŞMIYORLAR



Görevlerinin eserleri ortaya koyan sanatçılara telifleri alıp haklarını dağıtmak olduğunu hatırlatan Ergül, "Yıllardır canlı konserleri organize eden arkadaşlar gelirlerinin yüzde 6’sına tekabül eden telifi vermemek için her yola başvuruyor. Zaman zaman paravan şirketler kullanıyorlar, yasa takmıyorlar. 1980’li yıllarda korsan kasetçilik neyse bu aynı şeydir. Bu bir insan hakkı ihlalidir. Çünkü telif insan hakkı demektir. Konserlerle alakalı organizatör arkadaşlarla birebir görüşmeler yaptık. 'Konser gelirlerinin yüzde 6’sının eser sahiplerine verilmesi gerekiyor' dedik. Ancak hiçbir şekilde müzakere sürecine yanaşmıyorlar. Böyle olunca da biz tespit yapıyoruz. O konserin orada yapıldığına dair tutanak tutuluyor bu tespittir. Bunu noteri lisans personeli ve hukukçu yapıyor. Bazen arkadaşlarımıza zorluk çıkardıkları için kolluk kuvvetlerine başvurmak zorunda kalıyoruz” diye konuştu.



“SANATÇILARIN TELİF BİLİNCİNE SAHİP OLMASI LAZIM”



Sanatçıların da duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Ergül, “Bu tespitler sanatçılara değil organizasyon şirketlerine yöneliktir. Ama önce sanatçıların telif bilincine sahip olması lazım. Avrupa’da böyle bir kültür var kaçak hiçbir şey olmuyor sözleşme yapılıyor telif ödeniyor herkes parasını almış oluyor. Tespitten sonra organizasyon şirketi hala sözleşme yapmaya yanaşmıyorsa o zaman mahkemeye gidiyoruz. Mahkemeye giderken de elimizde tespit belgesi oluyor” ifadelerini kullandı.



TESPİTLER DEVAM EDECEK



Bundan sonra başka konserlerde de bu tespitlerin yapılmaya devam edeceğini söyleyen Ergül, “Organizasyon şirketleri gelip sözleşme yapana kadar tespitlerimiz olacak. Sadece konserlerle de kalmayacak düğün salonları, restoranlar, AVM’ler, kafeler, oteller ve toplu taşıma araçlarının telif ödemesi gerekiyor. Telifi kafamıza göre almıyoruz, tarifelerimiz son derece düşüktür ve bakanlık onaylıdır. 1 milyonluk konserde meslek birliklerine ödeyecekleri toplam tutar 60 bin liradır. Onlar 10 konserde 600 bin, 100 konserde 6 milyon yapar diye hesaplıyorlar. İyi ama 100 konserden 100 milyon kazanıyorlar. Sözleşme yapmaya yanaşsalar biz onlara her türlü kolaylığı da sağlarız. Ama paravan şirketler kullanıyorlar, her türlü zorluğu çıkarıyorlar” dedi.



PARAVAN ŞİRKET KURUYORLAR



Mücadele etmekte kararlı olduklarını vurgulayan Ergül, “Tespit yapılan organizasyon şirketlere daha önce ulaştık, hatta biri açıkça paravan şirket kullandığını beyan etti. Ödememek için her yolunu deneyeceğini yüzümüze karşı söyledi. Böyle davaların meslek birlikleri tarafından kaybedildiği görülmemiştir. Kazanacağımızı bildikleri halde davaların uzun süreceğini, belki o zamana kadar şirketin iflas edeceğini hesap ediyorlar. Biz onlarla mücadele etmeye kararlıyız” diye konuştu.