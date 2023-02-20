Mesudiye Medresesi'ndeki dönen denge taş sütunları yapının depremde hasar görmediğini gösterdi

DEPREMLERDEN ETKİLENMEDİ

Dicle Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Yıldız, AA muhabirine, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki depremin çevre illerde birçok tarihi yapıda tahribata yol açtığını söyledi.



Depremden etkilenen illerden biri olan Diyarbakır'daki tarihi yapılarda hafif hasarların meydana geldiğini aktaran Yıldız, yapılarda ciddi bir tahribatın söz konusu olmadığını ifade etti.

1199-1223 yılları arasında Artuklular tarafından inşa edilen Mesudiye Medresesi'nin mimari ve süsleme özelliklerinin yanında dönen sütunları ile de dikkati çektiğini anlatan Yıldız, "İslam medeniyetinin meşhur mühendisi, otomasyon ve sibernetiğin babası El Cezeri'nin Diyarbakır Artuklu Sarayı'nda çalıştığı dönemde yapılan bu sistemin El-Cezeri'nin tasarımı olduğu düşünülmektedir. Mihrabın iki yanında yer alan dönen sütunceler, herhangi bir depremden ve doğal afetten yapının zarar görüp görmediğinin kontrol mekanizması konumundadır. Bu dönen sütuncelerden biri yapının 1975'te Lice depreminden etkilenmesinden dolayı biraz ağır dönmektedir" dedi.

"Yapılan incelemelerde Kahramanmaraş depreminden sonra bu sütuncelerin herhangi bir zarar görmediği, dönmeye devam ettiği anlaşılmaktadır" diyen Yıldız, "Bu sütuncelerin sorunsuz bir şekilde dönmeye devam etmesi yapının depremden zarar görmediğinin göstergesidir" şeklinde konuştu.