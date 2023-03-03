Metallica'dan 7 dakikalık yeni şarkı

Dünyaca ünlü heavy metal grubu Metallica, yeni albümünden üçüncü teklisini yayınladı. Grubun yeni şarkısı 'If Darkness Had a Son'ın Tim Saccenti'nin yönetmenliğinde çekilen klibi de dinleyicilerin beğenisine sunuldu.



7 dakika uzunluğundaki şarkı, grubun 14 Nisan'da çıkaracağı 72 Seasons albümünün 9'uncu şarkısı olarak açıklanmıştı. Metallica daha önce albümünden Lux Æterna ve Screaming Suicide şarkılarını paylaşmıştı.

Grubun ana vokalisti James Alan Hetfield, albümün adını taşıyan 72 Seasons'ın (72 Mevsim) insanın benliğinin oluştuğu, hayatının ilk 18 yılını temsil ettiğini söyledi.