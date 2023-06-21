Metropolis dizisinin çekimleri başlamadan iptal edildi

Fritz Lang'ın 1927 yapımı klasik filmi "Metropolis"in dizi uyarlaması artan maliyetlere ve senaristlerin grevine dayanamadı. Proje, prodüksiyon süreci başlamadan rafa kalktı.

Metropolis dizisinin çekimleri başlamadan iptal edildi

"Mr. Robot" dizisinin yaratıcısı Sam Esmail, uzun bir süredir Fritz Lang imzalı 1927 yapımı klasik bilim kurgu filmi "Metropolis"in uyarlaması için çalışıyordu. Başrolünde Briana Middleton'ın yer alacağı dizinin çekimleri yakında Avusturalya'da başlayacaktı.

Yüksek bütçesiyle dikkat çeken dizi, artan mailyetler ve senaristlerin grevi iptal edildi.

PRODÜKSİYON ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Prodüksiyon şirketi Universal Content Productions'ın (UCP) bir temsilcisi, yaptığı açıklamada; alınan zor kararın arkasında Hollywood'da devam eden grevle ilgili itici maliyetler ve belirsizlik olduğunu vurguladı.

Metropolis dizisinin çekimleri başlamadan iptal edildi - 1

METROPOLİS FİLMİNİN KONUSU

Fütürist bir dünyada geçen Metropolis, işçilerin yer altında zorlu bir hayat yaşadığı, yönetici sınıfının ise konforlu bir hayat sürdürdüğü karanlık bir geleceği ele alıyor. Yapım, bölünmüş toplumsal yapının arasında doğan bir aşk hikâyesiyle aranan uzlaşıyı takip ediyor.

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