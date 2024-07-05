Metropolitan Müzesi tarafından Kamboçya'ya iade edilen 14 heykel sergilendi

Kamboçya Kültür ve Güzel Sanatlar Bakanlığından ülkeye iade edilen heykellere ilişkin açıklama yapıldı. Metropolitan Müzesi'nin 3 Temmuz'da iade ettiği 14 heykelin "ulusal hazinelerin tarihi eve dönüşü" olarak nitelendiği açıklamada, eserlerin düzenlenen törenle başkent Punom Pen'deki Ulusal Müze'de sergilendiği belirtildi. Serginin açılış törenine basın mensuplarının yanı sıra davetli konuklar da katıldı.



Açıklamada ayrıca, eserlerin iadesinin Kamboçya, ABD Federal Savcıları ve müze yetkilileri arasında yıllar süren müzakerelerin sonucu olduğu kaydedildi.



Kültür Bakanı Phoeurng Sackona eserlerin, Kamboçya halkı için çok önemli olduğunu belirterek "ülkeden yasa dışı yollarla kaçırılan yaklaşık 50 eserin de yakında iade edileceğinin umulduğunu" ifade etti.



Tarihi eser kaçakçısı 2020'de ölen Douglas Latchford hakkında çalınan Kamboçya eserlerinin ticaretiyle ilgili 2019'da suç duyurusunda bulunulmuştu.



Yasa dışı yollarla ABD'ye götürülen 14 heykelin iade işlemleri ise Aralık 2023'te başlamıştı.