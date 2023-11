Mevlevi kültürü farklı meslek gruplarından bir araya gelen müzisyenlerce yaşatılıyor

"MEVLEVİ MÜZİĞİNİ DEVAM ETTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"



Toplulukta görev alan Emirsultan Cami Müezzin Kayyımı Mesut Topçuoğlu da yaklaşık 4 yıldır grupta olduğunu anlatarak, "Mevlevi müziğini devam ettirmeye çalışıyoruz. Bu topluluktaki herkes müziği seven insanlar. Bu işe ilk başladığımızda Bursa Mevlevihanesi'nde program yapacağımızdan hiç haberimiz yoktu. Elhamdülillah müziği seven insanlar olarak bir araya geldik. Mevlevihaneyi canlandırmak ve burada program yapmak bize nasip oldu. Müziği sevenler olarak burayı ayağa kaldırmak ve canlı tutmak için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.



Eczacı Kadir Yavaş da 25 yıldır musiki ile iç içe olduğunu belirterek, "15 yıldır da tasavvuf müziğiyle ilgileniyorum. Son 4 yıldır Bursa Türk Müziği Topluluğu ile beraberiz. Bu güzel mekanda görev almak bizim için çok özel. Çok eski bir mekan burasının tekrar ihya edilmesi noktasında elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu. Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Mahmud Şevket Öztürk de topluluğun kuruluşunu çocukluktan beri birbirini tanıyan insanların gerçekleştirdiğini söyledi.



Öztürk, Bursa Mevlevihanesi'nde böyle bir oluşumda yer aldıkları için mutlu olduklarını dile getirerek, "Her perşembe ayin-i şerif icrası Mevlevi mukabelesi yapıyoruz. Bazen tarih değişebiliyor ama genelde pazar günleri de sabah saatlerinde halka açık bir meşk çalışması yapıyoruz. Aramızda öğrenci, eczacı arkadaşlarımız var. Fabrikada mühendis olan, üniversitede farklı branşlarda görevli arkadaşlarımız var. Din görevlilerimiz var. Yani meslekler ne olursa olsun müzik tutkusu bizleri bir araya getirdi. Müziğin her çeşidiyle ilgileniliyoruz ama burada tasavvuf musikisi daha ön planda." dedi.



Esnaf Sinan Akgün de topluluğun kuruluşundan itibaren içinde yer aldığını söyledi. Bursa'da ayin icrasında görev alan ilk özel topluluklardan olduklarını belirten Akgün, grubun tamamen gönüllülük esasına göre, uyum içinde çalıştığını belirtti.