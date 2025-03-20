MFÖ'den sürpriz albüm: MFÖ En İyiler Akustik yarın müzikseverlerle buluşuyor

Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan oluşan MFÖ grubunun akustik albümü müzikseverlerle buluşuyor. Poll Production'dan yapılan açıklamaya göre, her döneme damga vurmuş unutulmaz MFÖ şarkıları, Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle yarın yayınlanacak.



"MFÖ En İyiler Akustik, Vol. 1" başlıklı albüm, tüm dijital platformlar ve Poll Production YouTube kanalında yayında olacak. Grubun yıllardır en sevilen şarkılarının akustik versiyonlarını içeren albümün kaydı, grubun değerli üyesi ve Türk müziğinin mihenk taşlarından Özkan Uğur'un vefatından önce tamamlandı.

Uğur'un vefatından önce Mazhar Alanson ve Fuat Güner'le son kez bir araya geldiği albüm, aynı zamanda grubun ilk akustik cover albümü olacak.



MFÖ, albümde "Sarı Laleler", "Yandım", "Vurgun Yedim", "Ne Bileyim Ben", "Benim Hala Umudum Var", "Ali Desidero", "Sude", "Deli Deli", "Buselik Makamına", "Sevdim Bir Kere" ve "Aşkın Kenarından" eserlerini akustik aranjmanlarla yeniden seslendirdi.

Albümün çıkış parçası sözü ve müziği Mazhar Alanson'a ait olan "Sarı Laleler" eseri oluyor. Şarkının Özkan Uğur'un da yer aldığı klibinin yönetmen koltuğunda ise Kemal Başbuğ oturuyor.

