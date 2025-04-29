Miami Vice bir kez daha beyazperdeye uyarlanıyor

Gizli görevdeki iki dedektifin, Miami sokaklarındaki maceralarını anlatan Miami Vice dizisi, ikinci kez beyazperdeye uyarlanacak. Hollywood Reporter'ın haberine göre; senaryosunu Dan Gilroy'un kaleme alacağı filmin yönetmen koltuğunda Joseph Kosinski oturacak.

Dan Gilroy, senaryoyu Eric Warren Singer'ın yazdığı önceki taslaktan yola çıkarak kaleme alacak.

Ancak Hollywood'un en çok aranan yönetmenlerinden biri olan Joseph Kosinski'nin sıradaki projesi Miami Vice değil. Ünlü yönetmenin takviminde ilk olarak bir UFO filmi ve Brad Pitt'li yarış filmi F1 yer alıyor.