Michael B. Jordan Hollywood Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız sahibi oldu

Fantastik Dörtlü, Black Panther ve Creed serisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Michael B. Jordan, Hollywood Bulvarı’ndaki Şöhret Yolu'nda onurlandırıldı. Jordan, eğlence sektöründen pek çok ismin onurlandırıldığı Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız sahibi oldu. Oyuncuyu Black Panther'ın yönetmeni Ryan Coogler ve meslektaşı Jonathan Majors yalnız bırakmadı.

Törende konuşma yapan oyuncu, "Şu an çok duygusal hissediyorum. Bir an durup düşünüyorum da buradayım gerçekten!" dedi.

ROCKY BALBOA İLE AYNI FİLMDE Fruitvale Station filmindeki aktivist Oscar Grant rolüyle kariyerinde çıkış yapan oyuncunun yıldızı, başrollerini Sylvester Stallone ile paylaştığı Creed ile parladı. Oyuncu filmde yetimhanede büyüyen Adonis'in'in Rocky Balboa'nın eğitmenliğinde boks şampiyonluğuna yükselmesini konu alıyor. Serinin devam filmi Creed III: Efsane Devam Ediyor ise 3 Mart'ta vizyona girecek.

