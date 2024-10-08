Michael Bay ile Will Smith'den yeni aksiyon filmi geliyor

1995 yapımı “Bad Boys” (Çılgın İkili) ve aynı projenin 2003'teki devam filminde birlikte çalışan yönetmen Michael Bay ve oyuncu Will Smith, yeniden bir araya gelmeyi planlıyor.

Deadline'ın haberine göre; Michael Bay, "Fast and Loose"u yönetmek için dijital bir platform ile görüşmelerde bulunuyor. Filmin başrolünde ise Will Smith rol alacak.

Senaryosunu Jon Hoeber, Erich Hoeber, Chris Bremner ve Eric Pearson'ın kaleme aldığı "Fast and Loose", Tijuana'da hiçbir anısı olmadan uyanan bir adamı konu alıyor.