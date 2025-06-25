Michael Cera'dan Fantastik Canavarlar itirafı: Neden reddettiğini açıkladı
Kanadalı oyuncu Michael Cera, Fantastik Canavarlar serisinde oynaması için teklif aldığını ancak projeyi reddettiğini itiraf etti.
Juno, Barbie gibi projelerle tanınan Michael Cera, Louis Theroux’un podcast programına konuk oldu. Ünlü oyuncu, Fantastik Canavarlar itirafıyla şaşırttı.
Variety'nin haberine göre; Fantastik Canavarlar serisinde rol alması için kendisine teklif geldiğini ancak projeyi geri çevirdiğini söyleyen ünlü oyuncu, fazla ünlü olmaktan korktuğunu ifade etti.
"BENİ KORKUTTU"
Michael Cera, "Bu filmlerin birkaç yıl sürecek büyük projeler olduğunu anladım. Ve çocuklara yönelik dev yapımlar beni aşırı derecede ünlü yapabilirdi. Bu da beni gerçekten korkuttu" dedi.
Hangi karakter için teklif aldığını açıklamayan ünlü isimle, Jacob Kowalski rolü için görüşüldüğü iddia edildi. Bu rolü seride Dan Fogler oynadı.
Kariyerinin başlarında şöhretle baş etmekte zorlandığını ifade eden ünlü oyuncu, artık benzer tekliflere sıcak baktığını söyledi.
Michael Cera, "Artık bu tür projelere daha rahat yaklaşabiliyorum. Eğer ilgimi çeken bir şey olursa, düşünmeden kabul edebilirim" dedi.
Harry Potter yazarı J. K. Rowling’in kaleme aldığı Fantastik Canavarlar serisi, kendini büyü-hayvanbilimcisi ilan etmiş olan Newt Scamander ve arkadaşlarının hikayesini anlatıyor.
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