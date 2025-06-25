Michael Cera'dan Fantastik Canavarlar itirafı: Neden reddettiğini açıkladı

Juno, Barbie gibi projelerle tanınan Michael Cera, Louis Theroux’un podcast programına konuk oldu. Ünlü oyuncu, Fantastik Canavarlar itirafıyla şaşırttı.

Variety'nin haberine göre; Fantastik Canavarlar serisinde rol alması için kendisine teklif geldiğini ancak projeyi geri çevirdiğini söyleyen ünlü oyuncu, fazla ünlü olmaktan korktuğunu ifade etti.

"BENİ KORKUTTU"

Michael Cera, "Bu filmlerin birkaç yıl sürecek büyük projeler olduğunu anladım. Ve çocuklara yönelik dev yapımlar beni aşırı derecede ünlü yapabilirdi. Bu da beni gerçekten korkuttu" dedi.

Hangi karakter için teklif aldığını açıklamayan ünlü isimle, Jacob Kowalski rolü için görüşüldüğü iddia edildi. Bu rolü seride Dan Fogler oynadı.