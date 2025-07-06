Michael Douglas: Oyunculuğa dönmeye niyetim yok

Borsa (1987) filmindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görülen ünlü aktör Michael Douglas, kariyerine dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Variety'nin haberine göre, Karlovy Vary Film Festivali'nde katılan oyuncu, gırtlak kanseriyle mücadelesi hakkında konuştu.

Aktör "4. evre kanser bir tatil değil ancak çok fazla seçenek yok, değil mi? Kemoterapi ve radyasyon içeren programı seçtim ve şanslıydım. Ameliyat, konuşamayacağım ve çenemin bir kısmını oynatamayacağım anlamına geliyordu ve bu bir aktör olarak kısıtlayıcı olurdu." dedi.

"EMEKLİ OLDUĞUMU SÖYLEMİYORUM"

80 yaşındaki oyuncu, kariyerine dair şu açıklamalarda bulundu:

"2022'den beri bilerek çalışmıyorum çünkü durmam gerektiğini fark ettim. Neredeyse 60 yıldır oldukça sıkı çalışıyordum ve sette ölüp giden insanlardan biri olmak istemedim. Oyunculuğa geri dönmeye gerçekten niyetim yok. Emekli olduğumu söylemiyorum çünkü özel bir şey çıkarsa geri dönerim ama aksi takdirde hayır."

