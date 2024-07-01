Michael Fassbender ve Jeffrey Wright aynı projede buluşuyor

Fransız politik drama dizisi "The Bureau"nun Amerikan uyarlaması olan "The Agency" için hazırlıklar sürüyor. George Clooney'nin yapımcısı olduğu dizinin oyuncu kadrosuna iki yeni isim dahil oldu.

Michael Fassbender ve Jeffrey Wright, dizide bir araya gelecek. Michael Fassbender yapımda, gizli hayatını bırakıp Londra İstasyonuna dönmesi emredilen bir CIA ajanını canlandırırken; Jeffrey Wright ise Fassbender'ın patronu ve akıl hocası olan karakteri oynayacak.

Çekimleri şu anda Londra'da devam eden "The Agency" dizisinin ilk iki bölümünü Joe Wright yönetiyor. Dizide Jez ile John-Henry Butterworth yazar ve yönetici yapımcı olarak görev yapıyor.