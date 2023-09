Michael Gambon kimdir? Harry Potter'ın Dumbledore'u Michael Gambon kaç yaşında ve neden öldü?

Michael Gambon, 19 Ekim 1940 yılında İrlanda'da doğan sinema ve tiyatro oyuncusudur. Michael Gambon ilk önce bir mühendis olarak çalışmaya başladı. 21 yaşındayken kesinlikle bir aktör olmak istediğine karar verdi.



Oyunculuk kariyerine 1963'te Dublin'deki Edwards/MacLiammoir Gate Tiyatrosu'nda başladı. Old Vic'teki Ulusal Tiyatro'nun ilk üyelerindendi. Lawrence Olivier'nin yönettiği bu tiyatroda pek çok oyunda rol aldıktan sonra, Othello'yu oynadığı Birmingham Rep'e geçti. O günden bu güne geçen 40 yıl içinde, Gambon, döneminin en iyi tiyatrocularından biri olarak ün yaptı.



Aktör, Alan Ayckbourn'un yönettiği "A Chorus of Disapproval"daki rolüyle Olivier Ödülü, "The Life of Galileo" ve "Volpone"la da En iyi Erkek Oyuncu dalında 1995 Evening Standard Ödülü kazandı.



Sinemaseverler onu Peter Greenaway'in yönettiği "The Cook, the Thief, His Wife and Her Lover"daki başrolüyle olduğu kadar, daha yakın dönem çalışmalarından Matthew Vaughn'ın yönetimindeki "Layer Cake", "Being Julia", Wes Anderson'ın yönettiği "The Life Aquatic", "The Gambler", "Dancing at Lughnasa", "The Last September", Tim Burton'ın yönettiği "Sleepy Hollow", "The Insider", "High Heels and Low Lifes", "Charlotte Gray", Robert Altman'ın yönettiği "Gosford Park", John Frankenheimer'ın yönettiği "Path to War", Conor McPherson'ın yönettiği "The Actors", Mike Nichols'ın yönettiği "Angels in America" ve Kevin Costner'ın yönettiği "Open Range"le de tanıyorlar.



Gambon'ın belki de en unutulmaz rolü Dennis Potter televizyon dizisi "The Singing Detective"dekiydi. Bu rol ona BAFTA, Yayın Basın Locası ve Kraliyet Televizyon Derneği'nin En iyi Erkek Oyuncu ödüllerini kazandırdı.



Aktör, ayrıca, BBC yapımı "Wives and Daughters", Charles Sturridge'in başarılı yapımı "Longitude" ve Stephen Poliakoff'un yönettiği "A Family Tree"de rol aldı.



Gambon, son olarak, Matthew Warchus'ın yönettiği "End Game"de Lee Evans'la birlikte rol aldı. Aktörün rol aldığı tiyatro oyuncları şöyle özetlenebilir: Başrollerini üstlendiği "Macbeth", "Coriolanus" ve "Othello"; Simon Gray'in yönettiği "Otherwise Engaged"; Alan Ayckbourn imzalı "The Norman Conquests"; "Just Between Ourselves" ve "Man of the Moment"; Ralph Richardson'la birlikte oynadığı "Alice's Boys"; Harold Pinter oyunu "Old Times"; başrolünü üstlendiği "Uncle Vanya" ve Jack Lemmon'la başrollerini paylaştığı "Veteran's Day".



Gambon, Kraliyet Shakespeare Tiyatrosu'ndayken Harold Pinter imzalı "Betrayal" ve "Mountain Language"da, Simon Gray imzalı "Close of Play", Christopher Hampton imzalı "Tales from Hollywood", Ayckbourn imzalı "Sisterly Feelings" ve "A Small Family Business" ile David Hare imzalı "Skylight"ta (hem West End'de, hem de Broadway'de) başrol oynadı. Aktör, ayrıca, "III. Richard", "Othello", "Tons of Money", "A View from the Bridge" ve Yasmina Reza'nın yönettiği (Barbican'dan West End'e transfer olan) "Unexpected Man"de rol aldı.

Aktör, son olarak, Nicholas Hytner'ın Almeida'da sahnelediği "Cressida" uyarlamasında, Patrick Marber'ın West End'de sahnelediği "Caretaker"da ve Stephen Daldry'nin Royal Court'ta sahnelediği s "A Number" da başrol oynadı.



Gambon, Hogwarts Okulu'nun bilge ve saygın müdürü Albus Dumbledore rolü Richard Harris'in vefatından sonra kendisine verildi. Harry Potter ve Azkaban Tutsağı (2004), Harry Potter ve Ateş Kadehi (2005), Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı (2007) ile Harry Potter ve Melez Prens (2009), Harry Potter ve Ölüm Yadigarları (2010-2011) filmlerinde bir kez daha karşımıza çıktı.