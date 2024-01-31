Michael Jackson filminin kadrosu şekilleniyor: Annesini oynayacak isim belli oldu

Valdi "Bu fırsat benim için çok değerli çünkü Jackson Popun Kralı ve kalbimde çok özel bir yeri var. 5 yıldır onun şarkılarıyla dans ediyorum. Beni çok özel hissettiriyor. Kendimi onun şarkılarıyla dans ederken çok iyi hissediyorum. Michael Jackson'ın enerjisine bayılıyorum" dedi. Jackson'ın kostümlerini giyerek dansını taklit eden genç yeteneğin Instagram'da yaklaşık 150 bin takipçisi bulunuyor.