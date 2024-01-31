Michael Jackson filminin kadrosu şekilleniyor: Annesini oynayacak isim belli oldu

2009’da hayatını kaybeden ABD’li pop ikonu Michael Jackson’ın hayatını konu alan biyografi türündeki film için geri sayım başladı. Merakla beklenen filmin yönetmen koltuğunda İlk Gün, Adalet, Tetikçi ve Kral Arthur gibi başarılı filmlere imza atan Antoine Fuqua oturacak.
“Michael" adını taşıyan film 18 Nisan 2025'te vizyona girecek.
AMCASINI CANLANDIRACAK
Filmde ünlü şarkıcıyı kimin canlandıracağı uzun bir süre merak konusu olmuştu. Şarkıcının yeğeni Jaafar'ın, Jackson'a hayat vereceği açıklandı. "Michael" adını taşıyacak filmde amcasını canlandıracak olan Jaafar Jackson, sosyal medya hesabında "Amcam Michael'ın hikayesini ekrana taşımaktan onur duyuyorum. Dünya çapındaki tüm hayranlarla yakında görüşmek üzere" ifadelerini kullanarak bu rolü üstleneceğini resmen duyurmuştu.
Jaafar Jackson son olarak sosyal medya hesabında "Macera başlıyor" diyerek ilk kez Michael Jackson'a dönüştüğü anı paylaştı.
ANNESİNİ KİM CANLANDIRACAK?
Şarkıcının annesi Katherine Jackson'a ise Nia Long hayat verecek.Oyuncu, Kayıp, Denizde Dehşet 2: Kafes, Empire, Lemon ve Dear White People gibi yapımlarla tanınıyor.
ÇOCUKLUĞUNU CANLANDIRACAK İSİM
Öte yandan filmde, Jackson'on çocukluğunu canlandıracak isim de belli olmuştu. "Popun Kralı'nı 9 yaşındaki Juliano Krue Valdi canlandıracak. Valdi, şarkıcının kardeşleriyle "Jackson 5" olarak ünlendiği dönemdeki sahnelerde rol alacak.
Valdi "Bu fırsat benim için çok değerli çünkü Jackson Popun Kralı ve kalbimde çok özel bir yeri var. 5 yıldır onun şarkılarıyla dans ediyorum. Beni çok özel hissettiriyor. Kendimi onun şarkılarıyla dans ederken çok iyi hissediyorum. Michael Jackson'ın enerjisine bayılıyorum" dedi. Jackson'ın kostümlerini giyerek dansını taklit eden genç yeteneğin Instagram'da yaklaşık 150 bin takipçisi bulunuyor.
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