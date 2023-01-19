Michael Jackson'ın hayatı film oluyor

'Popun kralı' unvanını taşıyan Michael Jackson'ın hayatını konu alan film için çalışmalar başladı.

Michael Jackson'ın hayatı film oluyor

2009’da hayatını kaybeden ABD’li pop ikonu Michael Jackson’ın hayatını konu alan biyografi türündeki filmin çekimlerinin bu sene başlayacağı açıklandı. İlk Gün, Adalet, Tetikçi ve Kral Arthur gibi başarılı filmlere imza atan Antoine Fuqua ise filmin yönetmen koltuğunda oturacak.

Michael Jackson'ın hayatı film oluyor - 1

DAHA ÖNCE HİÇ GÖRÜLMEYEN ANLARI İŞLENECEK

Filmin yapımcılığını üstlenen Lionsgate, “Michael” adını taşıyacak filmin ünlü pop ikonunun daha önce hiç bilinmeyen yanlarını yansıtacağını açıkladı. Jackson’ın unutulmaz sahne performanslarından özel hayatına dair bilgiler sunacak filmde rol alacak isimler ise henüz açıklanmadı.

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