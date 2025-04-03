Michael Jackson'ın hayatı tek filme sığmadı
"Popun Kralı" Michael Jackson'ın hayatını konu alan Michael filminin vizyon tarihi merak konusu oldu.
2009’da hayatını kaybeden ABD’li pop ikonu Michael Jackson’ın hayatını konu alan biyografi türündeki film için geri sayım başladı. Merakla beklenen filmin yönetmen koltuğunda İlk Gün, Adalet, Tetikçi ve Kral Arthur gibi başarılı filmlere imza atan Antoine Fuqua oturuyor.
55 milyon dolar bütçeli filmde ünlü şarkıcıyı, yeğeni Jaafar Jackson canlandırıyor.
TEK FİLM YETERLİ OLMAYABİLİR
“Michael" adını taşıyan filmin vizyon tarihi 18 Nisan 2025 olarak açıklanmıştı. Yapım şirketi Lionsgate, filmin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Filmin vizyon tarihi 3 Ekim 2025 olarak güncellendi.
Variety'nin haberine göre, merakla beklenen film tekrar erteleneblir.
Usta sanatçının hayatınu konu alan filmin ikiye bölüneceği iddia edildi. Geçtiğimiz yıl Lionsgate CinemaCon etkinliğinden filmden ilk kare yayınlasa da bu yıl hiçbir görsel paylaşılmadı. John Logan'ın kaleme aldığı senaryoda da değişikliğe gidildiği ve bazı sahnelerin yeniden çekileceği biliniyor. Filmin ikiye bölünmesi durumunda vizyon tarihi daha ileri bir tarihe ertelenebilir.
KADRODA KİMLER VAR?
Vizyon tarihi hala belirsiz olan filmin kadrosunda Colman Domingo, Nia Long, Miles Teller, Larenz Tate, Laura Harrier, Kat Graham yer alıyor.
İLK BÜYÜK ROLÜ
Filmde amcasını canlandıracak olan Jaafar Jackson, sosyal medya hesabında "Amcam Michael'ın hikayesini ekrana taşımaktan onur duyuyorum. Dünya çapındaki tüm hayranlarla yakında görüşmek üzere" ifadelerini kullanarak bu rolü üstleneceğini resmen duyurmuştu.
Jaafar Jackson, şarkıcının ağabeyi Jermaine Jackson'ın oğlu. Çocuk yaştan beri ailenin diğer üyeleri gibi dans eden ve şarkı söyleyen Jaafar, ilk defa bu kadar büyük çaplı bir projede yer alacak.
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