Michael Jackson'ın hayatı tek filme sığmadı

2009’da hayatını kaybeden ABD’li pop ikonu Michael Jackson’ın hayatını konu alan biyografi türündeki film için geri sayım başladı. Merakla beklenen filmin yönetmen koltuğunda İlk Gün, Adalet, Tetikçi ve Kral Arthur gibi başarılı filmlere imza atan Antoine Fuqua oturuyor.



55 milyon dolar bütçeli filmde ünlü şarkıcıyı, yeğeni Jaafar Jackson canlandırıyor.



TEK FİLM YETERLİ OLMAYABİLİR



“Michael" adını taşıyan filmin vizyon tarihi 18 Nisan 2025 olarak açıklanmıştı. Yapım şirketi Lionsgate, filmin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Filmin vizyon tarihi 3 Ekim 2025 olarak güncellendi.



Variety'nin haberine göre, merakla beklenen film tekrar erteleneblir.

Usta sanatçının hayatınu konu alan filmin ikiye bölüneceği iddia edildi. Geçtiğimiz yıl Lionsgate CinemaCon etkinliğinden filmden ilk kare yayınlasa da bu yıl hiçbir görsel paylaşılmadı. John Logan'ın kaleme aldığı senaryoda da değişikliğe gidildiği ve bazı sahnelerin yeniden çekileceği biliniyor. Filmin ikiye bölünmesi durumunda vizyon tarihi daha ileri bir tarihe ertelenebilir.

