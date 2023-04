Michael Jordan'ın ayakkabısı 2,2 milyon dolara satıldı

Michael Jordan liderliğindeki Chicago Bulls'un 1997-98 sezonunda NBA şampiyonluğuna altıncı kez ulaşmak için verdiği mücadele dönemi, Last Dance (Son Dans) olarak adlandırılıyor.



The Last Dance (Son Dans) isimli 2020 yapımı belgesel de Jordan'ın şampiyonluk için son kez verdiği bu mücadeleyi anlatıyor.