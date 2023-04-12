Michael Jordan'ın ayakkabısı 2,2 milyon dolara satıldı

1998 yılında, Michael Jordan'ın NBA final maçında giydiği ayakkabı açık artırmada satıldı. Jordan'a maçı kazandıran ayakkabı, New York'taki Sotheby's Müzayede Evi'nde yapılan açık artırmada 2,2 milyon dolara alıcı buldu.
Jordan'ın kariyerinin başlarındayken giydiği bir başka spor ayakkabı, 2021 yılında yapılan açık artırmada, 1,47 milyon dolara satılmıştı. İlk kez bir spor ayakkabı 1 milyon doların üzerinde satılarak o dönemde rekor kırılmıştı.
Jordan'ın 1998 yılında giydiği bu spor ayakabbı ise 2,2 milyon dolar ile bu zamana kadar satılan en pahalı spor ayakkabı unvanına sahip oldu.
2023, JORDAN YILI İLAN EDİLDİ
Satış, NBA yıldızının 23 numaralı ikonik formasına atıfta bulunan "Jordan Yılı"nda gerçekleşecek.
Ocak ayında Air Jordan, rap şarkıcısı The Notorious B.I.G. anısına tasarlanan 13 çift retro spor ayakkabıyı açık artırmaya çıkarmak için Sotheby's ile ortaklık kurdu. Tüm ayakkabılar, 5 bin dolarlık satış tahminlerini kat kat aştı ve en yüksek satış 32 bin dolardan fazla oldu.
FORMA SATIŞI TARİHE GEÇTİ
Geçen yıl, yine 1998 finallerinde Jordan'ın giydiği birinci maç forması, Sotheby's müzayedesinde 10,1 milyon dolara alıcı bulduğunda müzayedede satılan en pahalı spor hatırası olarak tarihe geçti.
Sotheby'nin sokak giyimi ve modern koleksiyon ürünleri başkanı Brahm Wachter, yaptığı basın açıklamasında, "Michael Jordan'ın giydiği spor hatıralarının, piyasadaki en seçkin ve gıpta ile bakılan ürünler olduğu defalarca kanıtlandı. Ancak, 2022'de Game 1 formasının rekor kıran satışında görüldüğü gibi, 'Last Dance' sezonundaki öğeler daha büyük ölçekte ve büyüklükte" diye konuştu.
Michael Jordan liderliğindeki Chicago Bulls'un 1997-98 sezonunda NBA şampiyonluğuna altıncı kez ulaşmak için verdiği mücadele dönemi, Last Dance (Son Dans) olarak adlandırılıyor.
The Last Dance (Son Dans) isimli 2020 yapımı belgesel de Jordan'ın şampiyonluk için son kez verdiği bu mücadeleyi anlatıyor.