Michael Jordan'ın ayakkabısı 2,2 milyon dolara satıldı

Jordan'ın kariyerinin başlarındayken giydiği bir başka spor ayakkabı, 2021 yılında yapılan açık artırmada, 1,47 milyon dolara satılmıştı. İlk kez bir spor ayakkabı 1 milyon doların üzerinde satılarak o dönemde rekor kırılmıştı.

Jordan'ın 1998 yılında giydiği bu spor ayakabbı ise 2,2 milyon dolar ile bu zamana kadar satılan en pahalı spor ayakkabı unvanına sahip oldu.