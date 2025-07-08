Michael Madsen'ın ani ölümünün perde arkası

Rezervuar Köpekleri filmiyle akıllarda yer eden usta aktör Michael Madsen yaşamını yitirdi. Oyuncunun vefatı, Hollywood dünyasını yasa boğdu. 67 yaşında Malibu'daki evinde ölü bulunan oyuncunun ölüm sebebinin kalp krizi olduğu açıklandı. TMZ'nin haberine göre, aktör uzun yıllar boyunca alkol bağımlılığıyla mücadele ediyordu. Ancak oyuncunun, ölümünden birkaç ay önce hayatında yepyeni bir sayfa açtığı ve bağımlılık tedavisi gördüğü ortaya çıktı.

2019'da arabasını bir direğe çarptıktan sonra sarhoş araba kullanmaktan tutuklanan aktörün, hayatını değiştirmek için çaba sarf ettiği öğrenildi. Ancak, oyuncunun vefatından önceki günlerdeki ruh hali hakkında kesin bir bilgiye ulaşılmadı. Aktörün, hala tedavi programına bağlı olduğu biliniyor.

Kariyeri boyunca birçok başarılı yapımda rol alan oyuncu, Quentin Tarantino'nun Kill Bill, Rezervuar Köpekleri, The Hateful Eight ve Bir Zamanlar... Hollywood'da filmlerinde rol aldı.