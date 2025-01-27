Michael Moore açıkladı: Blake Lively-Justin Baldoni arasındaki dava film oluyor

Uzun süredir herhangi bir proje üzerinde çalışmayan Oscar ödüllü belgeselci Michael Moore, yeni filminde Blake Lively ve Justin Baldoni arasındaki hukuki çekişmeyi ele alacağını açıkladı. Deadline'a konuşan Moore, "Evet, son birkaç aydır bir şey üzerinde çalışıyorum, ancak şu anda bunun hakkında konuşamam" dedi.

Daha sonra ise “Bunlar hakkında konuşabileceğim zaman ilginç hikayeler anlatacağım. Mesela Blake Lively, Justin Baldoni ve Wayfarer’ın benim bir film yapmaya çalışmamla ne ilgisi var...” ifadelerini kullandı.



Tüm bu sürece nasıl dahil olduğu bilinmeyen 70 yaşındaki usta isim, “Benim yerimde olsaydınız, filmi yapacak kadar süre hayatta kalmalıydınız. Risklerin farkındayım, ama bu beni asla durdurmadı ve 35'inci yılımdayım. Yapımcılarımla sessizce film üzerinde çalışıyoruz. Durdurulmamayı istiyoruz, bu yüzden fazla bir şey söylemeyeceğim. Ama şu an için ilerliyoruz" dedi.

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NE OLMUŞTU? Uzun bir aradan sonra Bizimle Başladı Bizimle Bitti ile beyazperdeye dönen Blake Lively, filmdeki rol arkadaşı ve filmin yönetmeni Justin Baldoni'ye cinsel taciz suçlamasıyla dava açmıştı. Blake Lively açtığı davada, Justin Baldoni'nin filmin çekimleri süresince kendisine cinsel taciz sayılabilecek davranışlarda bulunduğunu, sürekli olarak fazla kilolarını gündeme getirdiğini, senaryoda yer almamasına rağmen filme sürekli daha fazla cinsellik içeren sahne ekletmeye çalıştığını ve itibarını yok etmeye çalıştığını iddia etmişti.