Michelle Trachtenberg'ün ailesi otopsi yapılmasına karşı çıktı
Gossip Girl dizisinde Georgina karakterine hayat veren Michelle Trachtenberg 39 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun ailesinin otopsiye karşı çıktığı öğrenildi.
Gossip Girl ve Buffy the Vampire Slayer gibi yapımlarla şöhreti yakalayan Michelle Trachtenberg 39 yaşında hayatını kaybetti. Trachtenberg'ün Çarşamba günü sabah saatlerinde Central Park South'ta bulunan bir apartmanda bulunduğunu söyledi.
Yakın zamanda karaciğer nakli olan ünlü ismin, ölüm nedeni bilinmiyor. Polis ise ünlü ismin ölümün şüpheli olmadığını belirtti. Öte yandan geçtiğimiz ocak ayında zayıf hali ile hayranlarını endişelendiren Michelle Trachtenberg, mutlu ve sağlıklı olduğunu söylemişti.
AİLESİ KARŞI ÇIKTI
CNN'in haberine göre, oyuncunun ailesi otopsiyi reddetti. New York'taki adli tıp kurumu, Trachtenberg'ün ölümünde bir şüphe olmadığı için otopsi yapmayacaklarını açıkladı.
Oyuncunun yakın zamanda tıbbi bir sorunu olduğu ve ölümünün doğal nedenlerle ilişkili olduğu belirtildi.
MICHELLE TRACHTENBERG KİMDİR?
11 Ekim 1985'te New York'ta dünyaya gelen Michelle Trachtenberg, küçük yaşlarda oyunculuğa adım atmıştı. Trachtenberg, henüz 9 yaşındayken "The Adventures of Pete and Pete" dizisiyle oyunculuğa adım attı.
Michelle Trachtenberg, ilk sinema deneyimini ise 1996 yapımı “ Harriet the Spy ” filminde başrol oyuncusu olarak yaşadı.
Ünlü isim, Buffy the Vampire Slayer dizisinde Buffy'nin kız kardeşi Dawn Summers'a hayat verdikten sonra Gossip Girl'de canlandırdığı Georgina Sparks karakteriyle şöhreti yakaladı.
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