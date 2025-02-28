Michelle Trachtenberg'ün ailesi otopsi yapılmasına karşı çıktı

Gossip Girl ve Buffy the Vampire Slayer gibi yapımlarla şöhreti yakalayan Michelle Trachtenberg 39 yaşında hayatını kaybetti. Trachtenberg'ün Çarşamba günü sabah saatlerinde Central Park South'ta bulunan bir apartmanda bulunduğunu söyledi.



Yakın zamanda karaciğer nakli olan ünlü ismin, ölüm nedeni bilinmiyor. Polis ise ünlü ismin ölümün şüpheli olmadığını belirtti. Öte yandan geçtiğimiz ocak ayında zayıf hali ile hayranlarını endişelendiren Michelle Trachtenberg, mutlu ve sağlıklı olduğunu söylemişti.



AİLESİ KARŞI ÇIKTI

CNN'in haberine göre, oyuncunun ailesi otopsiyi reddetti. New York'taki adli tıp kurumu, Trachtenberg'ün ölümünde bir şüphe olmadığı için otopsi yapmayacaklarını açıkladı.

Oyuncunun yakın zamanda tıbbi bir sorunu olduğu ve ölümünün doğal nedenlerle ilişkili olduğu belirtildi.