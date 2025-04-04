Michelle Williams, dördüncü kez anne oldu. 44 yaşındaki oyuncu ile eşi Thomas Kail üçüncü bebeklerini kucaklarına aldı. People dergisinin haberine göre, ünlü çift yaklaşık 6 hafta önce taşıyıcı anne aracılığıyla bebek sahibi oldu.

Oyuncunun Brokeback Mountain’da beraber rol aldığı eşi Heath Ledger’dan Mathilda adında 18 yaşında bir kızı var. Williams’ın eşi Thomas Kail ile birlikteliğinde ise iki çocuğu var.

Son olarak Steven Spielberg imzalı The Fabelmans ile adından söz ettiren oyuncu şu sıralar Dying for Sex adlı diziyle gündemde.