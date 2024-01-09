Mickey Mouse korku filmine konu oldu: Mickey'nin Fare Kapanı geliyor

Mickey ve Minnie'nin ilk versiyonlarını içeren 1928 yapımı bir kısa film olan "Steamboat Willie" yeni yılın ilk günü ABD'de kamuya açık hale geldi. Bu karikatüristlerin, romancıların ve film yapımcılarının artık Mickey ve Minnie'nin en eski versiyonlarını çalışmalarında kullanabileceği anlamına geliyor.
Yaratıcılar aynı gün Mickey korku filminin bir fragmanını yayınlayarak yeni kuralların avantajlarından hızlı bir şekilde yararlandı. Mickey Mouse gibi giyinmiş maskeli bir katilin yer aldığı filmin fragmanı, Disney'in çizgi film karakterinin telif hakkının ABD'de sona erdiği gün olan 1 Ocak'ta yayınlandı.
FİLMİN KONUSU
Filmin yapımcılığını üstlenen ve Mickey maskesinin ardındaki adamı canlandıran Simon Phillips, "İnsanların bunu fazla ciddiye almasına gerek yok, inanılmaz derecede eğlenceli bir film yaptık. Mickey'i bir aile filmine koyarsanız yeni bir çığır açamazsınız." ifadelerini kullandı.
Mickey'nin Fare Kapanı yani Mickey’s Mouse Trap adlı filmin konusu ise şöyle; Alex'in 21. doğum günüdür ancak lunaparkta gece vardiyasında kalmak zorundadır. Bu yüzden arkadaşları ona sürpriz yapmak ister ancak Mickey Mouse gibi giyinmiş maskeli bir katil onlarla bir oyun oynamaya karar verir.
Filmin onaylanmış bir vizyon tarihi yok ancak bu Mart ayında çıkması bekleniyor.
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