Mickey Mouse korku filmine konu oldu: Mickey'nin Fare Kapanı geliyor

Mickey ve Minnie'nin ilk versiyonlarını içeren 1928 yapımı bir kısa film olan "Steamboat Willie" yeni yılın ilk günü ABD'de kamuya açık hale geldi. Bu karikatüristlerin, romancıların ve film yapımcılarının artık Mickey ve Minnie'nin en eski versiyonlarını çalışmalarında kullanabileceği anlamına geliyor.

Yaratıcılar aynı gün Mickey korku filminin bir fragmanını yayınlayarak yeni kuralların avantajlarından hızlı bir şekilde yararlandı. Mickey Mouse gibi giyinmiş maskeli bir katilin yer aldığı filmin fragmanı, Disney'in çizgi film karakterinin telif hakkının ABD'de sona erdiği gün olan 1 Ocak'ta yayınlandı.