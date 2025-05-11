Mikey Madison'ın Oscar zaferi sonrası ilk rolü belli oldu

Mikey Madison bu yılda Anora filmdeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazandı. 26 yaşındaki oyuncunun, Oscar zaferi sonrası ilk rolü belli oldu.

Oyuncu, Reptilia adlı filmde rol alacak. Madison'a başrollerde Kirsten Dunst eşlik edecek. Film, Florida’daki egzotik hayvan kaçakçılığını anlatacak.

Filmin yönetmenliğini ise Alejandro Landes Echavarría üstlenecek.