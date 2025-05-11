Mikey Madison'ın Oscar zaferi sonrası ilk rolü belli oldu
Sean Baker imzalı Anora filmindeki rolüyle Oscar ödülü kazanan Mikey Madison'ın ilk projesi belli oldu.
Mikey Madison bu yılda Anora filmdeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazandı. 26 yaşındaki oyuncunun, Oscar zaferi sonrası ilk rolü belli oldu.
Oyuncu, Reptilia adlı filmde rol alacak. Madison'a başrollerde Kirsten Dunst eşlik edecek. Film, Florida’daki egzotik hayvan kaçakçılığını anlatacak.
Filmin yönetmenliğini ise Alejandro Landes Echavarría üstlenecek.
Anora filmi 5 Oscar ödülü kazandı.
Landes Echavarría ile Duke Merriman, filmin senaryosunu kaleme alacak.
Anora filmindeki rolüyle ilk Oscar'ını kazanan Mikey Madison daha önce Çığlık, Better Things, Bir Zamanlar...Hollywood'da gibi yapımlarda rol aldı.
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