Film müziği Zorba the Greek’in bestecisi, müziği ve politik aktivizmi ile milyonlarca kişiye ilham olan Mikis Theodorakis'i yaşatmak adına kurulan Mikis Theodorakis Orkestrası, Türkiye'de müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.



1997 yılında Theodorakis ile birlikte çalan müzisyenler ve Theodorakis'in arkadaşları tarafından kurulan orkestra, sanatçının bestelerinin yanı sıra, Zorba'dan, hareketli melodilere uzanan repertuarıyla konserler vermeye devam ediyor.

