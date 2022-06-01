Mikis Theodorakis Orkestrası Türkiye’de

Mikis Theodorakis'in Orkestrası, 9 Ağustos'ta İstanbul Turkcell Vadi'de, 10 Ağustos'ta İzmir Kültürpark Açıkhava'da sahne alacak.

Mikis Theodorakis Orkestrası Türkiye’de

Haberler 01.06.2022 - 14:24

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Film müziği Zorba the Greek’in bestecisi, müziği ve politik aktivizmi ile milyonlarca kişiye ilham olan Mikis Theodorakis'i yaşatmak adına kurulan Mikis Theodorakis Orkestrası, Türkiye'de müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

1997 yılında Theodorakis ile birlikte çalan müzisyenler ve Theodorakis'in arkadaşları tarafından kurulan orkestra, sanatçının bestelerinin yanı sıra, Zorba'dan, hareketli melodilere uzanan repertuarıyla konserler vermeye devam ediyor.

Theodorakis'in eserlerini öne çıkarmayı hedefleyen orkestra, gelecek vaat eden genç sanatçıların yanı sıra farklı ülkelerden seçkin sanatçılarla ortak projeler oluşturarak Yunan kültürü'nü tanıtmayı hedefliyor.

Mikis Theodorakis Orkestrası, 9 Ağustos'ta İstanbul Turkcell Vadi'de ve 10 Ağustos'ta İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sanatseverler ile buluşacak.


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