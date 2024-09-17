Miley Cyrus, "Flowers" şarkısı nedeniyle davalık oldu

Şarkıcının, Mars'ın "When I Was Your Man" şarkısının telif hakkına sahip olduğunu iddia eden bir şirket tarafından dava edildiği bildirildi.

Grammy ödüllü şarkıcı ve oyuncu Miley Cyrus, davalık oldu. Cyrus'ın, 2023'te çıkardığı "Flowers" şarkının, Bruno Mars'ın bir şarkısından kopyalandığı iddia edildi.

Cyrus'ın sekizinci stüdyo albümü Endless Summer Vacation'ın çıkış parçası olarak yayınlanan "Flowers", pop yıldızının bugüne kadarki en büyük şarkılarından biri olup dünya çapında listelerde zirveye yerleşti ve 2024 töreninde Yılın Kaydı ve En İyi Pop Solo Performansı dallarında iki Grammy kazandı.

Ayrıca Yılın Şarkısı dalında aday gösterildi.

2012 yılında yayınlanan “When I Was Your Man” ise ABD'de listelerde 1 numaraya yerleşti ve En İyi Pop Solo Performansı dalında Grammy adaylığı aldı.

Mahkeme belgelerinde, "İki kayıt arasındaki benzerliklere bakıldığında, "Flowers'ın, When I Was Your Man olmadan var olamayacağı yadsınamaz" ifadesi yer alıyor.