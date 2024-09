Miley Cyrus, "Flowers" şarkısı nedeniyle davalık oldu

Grammy ödüllü şarkıcı ve oyuncu Miley Cyrus, davalık oldu. Cyrus'ın, 2023'te çıkardığı "Flowers" şarkının, Bruno Mars'ın bir şarkısından kopyalandığı iddia edildi.

Şarkıcının, Mars'ın "When I Was Your Man" şarkısının telif hakkına sahip olduğunu iddia eden bir şirket tarafından dava edildiği bildirildi.