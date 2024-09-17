Miley Cyrus, "Flowers" şarkısı nedeniyle davalık oldu

Bir döneme damga vuran "Hanna Montana" karakteri ile şöhreti yakalayan Miley Cyrus, listelerden inmeyen "Flowers" şarkısını, bir başka şarkıdan kopyalamakla suçlanıyor.

Miley Cyrus, "Flowers" şarkısı nedeniyle davalık oldu

Grammy ödüllü şarkıcı ve oyuncu Miley Cyrus, davalık oldu. Cyrus'ın, 2023'te çıkardığı "Flowers" şarkının, Bruno Mars'ın bir şarkısından kopyalandığı iddia edildi.

Şarkıcının, Mars'ın "When I Was Your Man" şarkısının telif hakkına sahip olduğunu iddia eden bir şirket tarafından dava edildiği bildirildi.

Miley Cyrus, "Flowers" şarkısı nedeniyle davalık oldu - 1

Cyrus'ın sekizinci stüdyo albümü Endless Summer Vacation'ın çıkış parçası olarak yayınlanan "Flowers", pop yıldızının bugüne kadarki en büyük şarkılarından biri olup dünya çapında listelerde zirveye yerleşti ve 2024 töreninde Yılın Kaydı ve En İyi Pop Solo Performansı dallarında iki Grammy kazandı.

Ayrıca Yılın Şarkısı dalında aday gösterildi.

2012 yılında yayınlanan “When I Was Your Man” ise ABD'de listelerde 1 numaraya yerleşti ve En İyi Pop Solo Performansı dalında Grammy adaylığı aldı.

Mahkeme belgelerinde, "İki kayıt arasındaki benzerliklere bakıldığında, "Flowers'ın, When I Was Your Man olmadan var olamayacağı yadsınamaz" ifadesi yer alıyor.

Grammy ödüllü şarkıcı Miley Cyrus marka yüzü oldu

Grammy ödüllü şarkıcı Miley Cyrus marka yüzü oldu

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